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COVID-19'da vaka sayısı 37 bine yaklaştı

COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı. 142 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 36 bin 684 kişinin testi daha pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de bugün 336 bin 363 test yapıldı. 25 bin 638 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları ifade etti:

"Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır."

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