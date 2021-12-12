COVID-19'da vaka sayısı düşüyor

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Koca: Türkiye'de 6 kişide Omicron tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edtildiğini söyledi. Bakan, vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğunu açıkladı. Koca, Omicron varyantı tespit edilen hastaların hastaneye yatırılma ihtiyacı duymadıklarını belirtti.



Yeni varyanta karşı önlemlerin vatandaşların kaygılanmamaları gerektiğini belirten Koca, şunları ifade etti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."