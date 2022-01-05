COVID-19'da vaka sayısı hızla artıyor

COVID-19'da Omicron varyantı etkisiyle vaka sayıları hızla yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saat içinde 66 bin 467 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. 143 kişi hastalığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantında hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme yaşanmadığını belirterek, vatandaşları özellikle hastanelerde COVID-19 önlemlerine uymaları kunusunda uyardı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun."