COVID-19'da vaka sayısı tekrar yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı verilerini göre Türkiye'de son 24 saat içinde 362 bin 535 yeni test yapıldı. Vaka sayısı yeniden yükselişe geçerek 26 bin 99'a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, Omicron varyantının hızla yayıldığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız."