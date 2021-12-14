COVID-19'da vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un yayılmasını önlemek için özellikle kış şartlarında kapalı alanlardan mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini belirterek, aşıların belirtilen sürede yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:



"KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız."