COVID-19'da vaka sayısı yüzde 30 arttı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatınıa kybetti.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Bakan Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." ifadesini kullandı.