COVID-19'da vakalar düne göre geriledi

Türkiye'de bugün 406 bin 796 test yapıldı, vaka sayısı düne göre 5 bin 199 azalarak 63 bin 214 olarak kaydedildi. 157 kişi virüse bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantının diğer varyantlara nazaran daha az hasta ettiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Koca, bu düşünceyle önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin"