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COVID-19'da vakalar tekrar 30 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zamanı geldiği halde Türkiye'de henüz 3. doz aşısını yaptırmamış kişi sayısının 5 milyon kişi olduğunu açıkladı. Koca, üçüncü dozun 'koruma kalkını' olduğunu belirterek, üçüncü doz aşıların ısrarla yapılmasını istedi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.

İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." 

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