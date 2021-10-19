COVID-19'da vakalar tekrar 30 binin üzerinde
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zamanı geldiği halde Türkiye'de henüz 3. doz aşısını yaptırmamış kişi sayısının 5 milyon kişi olduğunu açıkladı. Koca, üçüncü dozun 'koruma kalkını' olduğunu belirterek, üçüncü doz aşıların ısrarla yapılmasını istedi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.
İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."
Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2021
İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur. pic.twitter.com/50hFkVxTwt