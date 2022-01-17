COVID-19'da vakalar tekrar 65 bine dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de COVID-19 vaka sayıları yeniden arttı. 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti. 403 bin 836 test yapıldı, 72 bin 106 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,03 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,27 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 578 bin 409’a yükseldi. 2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca, randevu aldığı halde aşılarını yaptırmaya gelmeyenleri uyardı. Koca şunları ifade etti:

"Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun."