COVID-19'da yeni rekor: 72 bin 615 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de 19 Ocak'ta 72 bin 615 yeni vaka kayıtlara geçti. 176 kişi hayatını kaybetti. 412 bin 31 test yapıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünde vaka sayısının artış gösterdiğini, bu grupta hastaneye yatış oranının yüzde 10'un üzerine çıktığını belirtti. Koca vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir. pic.twitter.com/e6aWmcasHm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2022