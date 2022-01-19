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COVID-19'da yeni rekor: 72 bin 615 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de 19 Ocak'ta 72 bin 615 yeni vaka kayıtlara geçti. 176 kişi hayatını kaybetti. 412 bin 31 test yapıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünde vaka sayısının artış gösterdiğini, bu grupta hastaneye yatış oranının yüzde 10'un üzerine çıktığını belirtti. Koca vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

 

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