COVID-19'u atlatanların sayısı 135 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 135 milyonu aştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 135 milyon 112 bin 56’sı iyileşti.

ABD'de 26 milyon 324 bin 757, Hindistan'da 17 milyon 930 bin 960 ve Brezilya'da 13 milyon 640 bin 478 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de dün itibarıyla, COVID-19 tespit edilen 4 milyon 662 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 488 bin 615’e, İngiltere’de 4 milyon 241 bin 192’ye, İtalya’da 3 milyon 572 bin 713’e, İspanya’da 3 milyon 248 bin 10’a, Almanya’da 3 milyon 147 bin 100’e, Kolombiya'da 2 milyon 788 bin 751’e, Arjantin’de 2 milyon 777 bin 902’ye, Polonya’da 2 milyon 563 bin 79’a ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 238 bin 260 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 157 milyon 636 bin 813'e ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 286 bin 497 kişi hayatını kaybetti.