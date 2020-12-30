COVID-19'un mutasyona uğrayan türü ABD'de de görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün ABD'de de görüldüğü bildirildi.

ABD Colorado eyaleti sağlık yetkilileri, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.

COVID-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.

Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından, "Bugün İngiltere'de keşfedilen COVID-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık." açıklamasında bulundu.

Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.

İngiltere'de, COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülkede daha rastlandı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.