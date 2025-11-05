CTE 2025 İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru yapan adaylar haftalardır bu soruya yanıt arıyor. On binlerce kişi yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor ve Adalet Bakanlığından duyuru bekliyor. İşte konuya dair son durum...

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sonuçları açıklanmadı. Kasım ayının ortalarında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.