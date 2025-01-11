Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin önünde kavga! Bir kişi vurularak öldürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bugün saat 12:00 sıralarında kavga çıktı.

İHA'nın haberine göre 'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın ile aynı sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali arasında tezgah tartışması çıktı.

Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyince tartışma kavgaya döndü. Kadınlardan biri Çali'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kadın polis ekiplerinden tarafından gözaltına alındı.

Hastanede tedavi gören Çali hayatını kaybetti. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.