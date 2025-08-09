Çukurova Havalimanı ilk yılında 5 milyondan fazla yolcu ağırladı
Geçen yıl açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, ilk yılında 5 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, ilk yılında 5 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı.
Türkiye'nin 58. havalimanında, 1 yıllık süreçte yurt içi ve yurt dışına 30 binden fazla uçuş gerçekleşti.
Kargo bölümü bir süre önce faaliyete geçti
Çukurova Uluslararası Havalimanı, iç hatlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van'daki 8 noktaya aktarmasız yolculuk yaptı.
Kargo bölümü bir süre önce faaliyete geçen Çukurova Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin hava kargo taşımacılığının gelecekteki planlamasına katkı sağlıyor.
13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş
Türkiye'nin önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen havalimanı, yolcularına 13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş fırsatı tanıyor.
Havalimanının dış hatlarında Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Hamburg kentlerine aktarmasız yolculuk yapılabiliyor.
Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere Londra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, Lübnan Beyrut, Karadağ Podgorica, Suudi Arabistan Medine, Mısır Şarm El-Şeyh, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Rusya Moskova, Makedonya Üsküp ve Azerbaycan Bakü, Hollanda Amsterdam ve Arnavutluk Tiran'a da direkt uçuş gerçekleştiriliyor.