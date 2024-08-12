Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Türkiye’nin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 3 bin kişiye istihdam yaratması beklenen havalimanı, 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahip.
Müjde DEMİR-Meryem KARADAĞ
Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip Çukurova Havalimanı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58’inci havalimanına kavuştu. Havalimanımız Çukurova’nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır” dedi.
Açılışa, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Adana ve Mersin ile birlikte tüm bölgeye ve tüm Türkiye’ye hizmet vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek vizyon projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yenice’mizden tüm dünyaya yeni, modern ve estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova’nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiğini görüyoruz.
Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğu ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli uçaklar iniş ve kalkış yapabilecektir. Yardımcı pistte vardır ve tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu. 48 uçak kapasiteli 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli 56 bin metrekare genel havacılık apronu ve birçok donanımıyla havalimanımız en üst kalitede donatılmıştır” diye konuştu.
Hızlı tren hattına entegre hale getirilecek
Havalimanının 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adana’ya uzaklık 35 kilometre, Mersin’e 40 kilometredir. Havalimanımız Mersin ve Adana’dan hem otoyol hem de D-400 üzerinden kolay ulaşım imkânına sahiptir. Osmaniye ve Niğde’ye yakınlıkla 5 milyon insanın kullanımına hizmet verecek.
Bağlantı yollarının çalışmalarına başlamıştık. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa ettik. Yol sayesinde vakitten 494 milyon lira olmak üzere 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek.
Adana veya Mersin’den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanına varacak. Sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünleri buradan tüm dünyaya göndereceğiz. Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Havalimanımız bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak, acil ve kritik malzemelerin süratle teslimini yaparak ticaretimizin gelişmesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Çukurova bölgemizin ürettiği tarım ürünleri artık gecikmeksizin müşterilerine ulaştırılabilecek” ifadesini kullandı.
Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açarak şirketlerin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artırarak acil ve kritik malzemeleri teslimatını süratle yapılmasını sağlayacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaretin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine ve ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda kargo binasının da yapıldığını belirterek, “Çukurova artık her yönüyle güçlü bir yapıyla iç, dış ve kargo havalimanı olarak hizmetini sürdürecek" diye belirtti.
Türkiye'den bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor
Son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2053 yılında bu sayıyı 61’e yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, “Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu.
Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343’e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838’e ulaştırdık” dedi. Kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarına dikkat çekti.
Havalimanını yeni evine Arkas Lojistik taşıdı
Adana Havalimanı’ndan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na toplam 253 adet çeşitli yer hizmet ekipmanını Arkas Lojistik taşıdı. 4 saatte gerçekleştirilen taşıma planlanandan 8 saat önce tamamlandı. Atatürk Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na da Arkas Lojistik taşımıştı. Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının taşınması için Arkas Lojistik personeli 275 kişi çalışırken, toplam 78 araç kullanıldı.
Adana Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 250’şer tonluk vinçler kuruldu. 534 bin 250 kilogram yük taşındı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez; “Bu projeyle gurur duyuyoruz. Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Açılan yeni havalimanı bölgedeki ticarete de önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.