Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı

Müjde DEMİR-Meryem KARADAĞ

Çukurova Uluslararası Ha­valimanı, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdo­ğan’ın katılımıyla açıldı. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip Çukurova Havalimanı’nın açılı­şında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türki­ye, Çukurova Uluslararası Hava­limanı ile 58’inci havalimanına kavuştu. Havalimanımız Çukuro­va’nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yak­laşık 3 bin kişinin istihdamına ve­sile olacaktır” dedi.

Açılışa, Türk Devletleri Teşki­latı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Baş­kanı Mustafa Şentop, Cumhur­başkanı Dış Politika ve Güven­lik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Bayındır­lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karais­mailoğlu, TBMM İnsan Hakları­nı İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Hazine ve Mali­ye Bakanı Nureddin Nebati, Mer­sin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin Büyükşehir Belediye Baş­kanı Vahap Seçer katıldı.

Çukurova Uluslararası Havali­manı’nın Adana ve Mersin ile bir­likte tüm bölgeye ve tüm Türki­ye’ye hizmet vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek vizyon projeyi hayata ge­çirmenin haklı gururunu yaşı­yoruz. Yenice’mizden tüm dün­yaya yeni, modern ve estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova’nın eş­siz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiğini görüyoruz.

Çukurova Havalimanımızın yıl­lık kapasitesi 9 milyon­dur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklü­ğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğu ve 60 metre gövde ge­nişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli uçaklar iniş ve kalkış ya­pabilecektir. Yardımcı pistte var­dır ve tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu. 48 uçak kapasiteli 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli 56 bin metrekare genel havacılık apro­nu ve birçok donanımıyla havali­manımız en üst kalitede donatıl­mıştır” diye konuştu.

Hızlı tren hattına entegre hale getirilecek

Havalimanının 3 bin kişiye is­tihdam sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ada­na’ya uzaklık 35 kilometre, Mer­sin’e 40 kilometredir. Havalima­nımız Mersin ve Adana’dan hem otoyol hem de D-400 üze­rinden ko­lay ulaşım im­kânına sahip­tir. Osmaniye ve Niğde’ye yakın­lıkla 5 milyon insanın kullanımı­na hizmet verecek.

Bağlantı yolla­rının çalışmalarına başlamıştık. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıy­la proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 çift köp­rü inşa ettik. Yol sayesinde vakit­ten 494 milyon lira olmak üzere 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Mersin, Adana, Gaziantep hız­lı tren hattına entegre ediyoruz. Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek Mer­sin-Adana arası 35 dakikaya ine­cek.

Adana veya Mersin’den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanına varacak. Sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürün­leri buradan tüm dünyaya gönde­receğiz. Hem Adanalı hem Mer­sinli vatandaşlarımız çok kısa sü­rede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu görecekler­dir. Havalimanımız bölgedeki iş­letmelerimizi daha geniş pazar­lara açarak, acil ve kritik malze­melerin süratle teslimini yaparak ticaretimizin gelişmesine, eko­nomik hayatın güçlenmesine yar­dımcı olacaktır. Çukurova bölge­mizin ürettiği tarım ürünleri ar­tık gecikmeksizin müşterilerine ulaştırılabilecek” ifadesini kul­landı.

Çukurova Bölgesel Havalima­nı’nın bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açarak şirketlerin ihracat potansiyellerini ve reka­bet gücünü artırarak acil ve kritik malzemeleri teslimatını süratle yapılmasını sağlayacağına vur­gu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaretin geliş­mesine, tedarik zincirlerinin ke­sintisiz işlemesine ve ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını kaydetti. Cumhurbaş­kanı Erdoğan, Çukurova Ulusla­rarası Havalimanı’nda kargo bi­nasının da yapıldığını belirterek, “Çukurova artık her yönüyle güç­lü bir yapıyla iç, dış ve kargo hava­limanı olarak hizmetini sürdüre­cek" diye belirtti.

Türkiye'den bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor

Son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2053 yılında bu sayıyı 61’e yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, “Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu.

Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343’e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838’e ulaştırdık” dedi. Kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarına dikkat çekti.

Havalimanını yeni evine Arkas Lojistik taşıdı

Adana Havalimanı’ndan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na toplam 253 adet çeşitli yer hizmet ekipmanını Arkas Lojistik taşıdı. 4 saatte gerçekleştirilen taşıma planlanandan 8 saat önce tamamlandı. Atatürk Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na da Arkas Lojistik taşımıştı. Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının taşınması için Arkas Lojistik personeli 275 kişi çalışırken, toplam 78 araç kullanıldı.

Adana Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 250’şer tonluk vinçler kuruldu. 534 bin 250 kilogram yük taşındı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez; “Bu projeyle gurur duyuyoruz. Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Açılan yeni havalimanı bölgedeki ticarete de önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.