CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 9 MAYIS? Diyanet'e göre bugün İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 il için cuma namazı saatleri…

Bugün (9 Mayıs) Cuma namazını kılmak isteyenler saat araştırmalarına hız verdi. “Bugün cuma namazı kaçta kılınacak” sorusu her cuma olduğu gibi internette araştırılıyor.

Cuma günü İslam dünyası için en hayırlı gün olarak kabul ediliyor.

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kapacaktır” hadis-i şerifini hatırlatarak cuma namazı vaktini merak eden vatandaşlarımızın sorusuna yanıt verelim.

Cuma namazı öğle vakti camilerde kılınıyor. Diyanet il il namaz saatlerini yayınladı.

İşte, 9 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir’de cuma namazı vakitleri…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ



İstanbul'da öğle vakti 13:06'da.



ANKARA CUMA NAMAZI SAATi



Ankara'da öğle vakti 12:50'de.



İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de öğle vakti 13:13'te.