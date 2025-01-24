Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Cuma namazı kılacak vatandaşlar bugün cuma namazı saati yaklaşırken internetten sorgulamalara başladı. “Cuma namazı saat kaçta kılınacak” sorusu başta Google olmak üzere arama motorlarına soruluyor. Peki 24 Ocak 2025’te cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma namazı saatleri...
Cemaatle birlikte cuma namazını kılacak olan binlerce vatandaş, bulundukları şehirlerde cuma namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor.
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Buna göre; 24 Ocak cuma namazı saati de belli oldu.
İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana için 24 Ocak 2025 cuma namazı saatleri:
24 Ocak 2025 tarihinde cuma namazı İstanbul'da saat 13:21'de Ankara'da saat 13:06'da İzmir'de saat 13:28'de, Adana'da saat 12:56'da, Bursa'da ise saat 13:21'de kılınacak.
Cuma namazı kaç rekât?
Farkı iki rekat olan cuma namazının farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti var.