Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi Emine Ocak hayatını kaybetti

1995 yılında oğlu Hasan Ocak’ın gözaltında kaybedilmesinin ardından mücadeleye başlayan ve Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden biri haline gelen Emine Ocak’ın 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emine Ocak’ın kalp krizi geçirdiği ve bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cumartesi Anneleri’nin paylaşımı şu şekilde:

“Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.”