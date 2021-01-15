Vatandaşlar, cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı var mı, sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs pandemisine karşı aşılama çalışmalarının başlaması ve Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı araştırılıyor.

Şu ana kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması konusunda bir açıklama yapılmadı. Bu durumda yasaklar bu hafta sonunda da devam edecek.

Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu. 2020 yılının büyük bedeller ödenerek kapandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde azalttık. Azalan vaka sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde azaldı. Kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Faaliyetlerini ara verilen esnaflarımız öğrencilerimiz çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı kendimize salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz bu tedbirlerin en başında tamam diye ifade ettiğimiz temizlik maske mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.

Bilim kurulu üyesinden uyarı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.