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Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM çıkışında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

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Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

Korumalar hemen müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, süreci yakından takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'li arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan telefon görüşmesinde, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ