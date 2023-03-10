Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Fatih Erbakan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Fatih Erbakan görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Binali Yıldırım: Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır" dedi. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır.

Erbakan: Yetkili kurumlarımızla istişare edeceğiz

Erbakan'ın yaptığı açıklamalar şöyle: ''Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz."