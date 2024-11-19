'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var? Bahçeli net konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında bir fikir ayrılığı bulunmadığını belirterek, "PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"Günübirlik siyasi hesap arayışında değiliz. milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz.Biz Cumhur ile Cumhuriyeti kaynaştıran, merkez ile çevreyi kaynaştıran Cumhur İttifakı'yız.

Akıl hazır olmayınca gözün görmesi mümkün değildir. Ortak bir geleceğin rotasına girememiş toplumların dağılması kaçınılmazdır.

İsrail ile ticaret

Türkiye İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. 2 Mayıs itibariyle İsrail ile ticaret defteri kapanmıştır.

Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e karşı önlem alınmalıdır. Dünyada 900 milyon insan içme suyuna erişemiyor. 800 milyona yakın insan açlıkla savaşıyor. Her yıl ortalala 5 milyon çocuk hayatını kaybediyor.

Bu veriler ışığında adil bir dünya nasıl kurulacak? Bize göre adil dünyanın kurucu gücü Türkiye olacak. Hiç kimsenin yatağına aç girmediği, egemenlik haklarına saygı duyulduğu bir dünyanın acil çarelerini üretmeliyiz.

İzmir'deki soba faciası

Selçuk'ta elektrikli sobanın devrelmesi sonucu 5 evladımız hayatını kaybetti. Biz kendi çocuklarımızı dert etmeliyiz. Sorunlu ailelerin çocuklarının ailelerini gözlemleyip takip etmek devletin görevleri başındadır. Mesele sadece maddi yardımlarla sınırlı görülmemelidir.

Cumhur İttifakı vatan ve millet sevgisiyle hemhal olmuştur. Başkaları gibi irademiz hacizli siyasetimiz rehin altında hiç değildir.

'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?

Fitne yayan siyasetçileri, FETÖ'cü hainleri, rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aramızda hiçbir ayrışma olamaz. Cumhur İttifakında görüş ayrılığı yoktur.

Bağımız derin, Cumhur İttifakı'nın soluğu başkaları gibi kesik değildir. Saklayacak gizleyecek üzerini örtecek bir açığımız yoktur. Verilecek bir hesabımız olmamıştır.

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. Bizlere düşen görev bozuk zihniyetlerin etki alanına girmeden hak bildiğimiz yolda yürümektir. Algı operasyonları boşunadır.

'PKK Kürtleri temsil edemez'

Buradan Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'in üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok."

TSK'nın teğmenler kararı

MSB çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü gelişmesini sağlayan bir bakanlıktır. Sadece sorgulama yoluyla Türkiye’yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum."