Cumhur İttifakı'nın üçüncü büyük mitingine 1.6 milyon kişi katıldı

24 Mart 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" yapıldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul projelerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da." dedi.

Erdoğan, "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır." dedi.

"Atatürk Kültür Merkezi'ni kısa bir zamanda bitireceğiz"

Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni de kurduklarını belirterek, 3,5 katrilyon lira maliyetle de Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduklarını kaydederek,

"(Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracaklarını söyledi.

Erdoğan, Eyüpsultan Göktürk'te de tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kurulacağını belirtti.

"İstanbul'a 900 trilyon liralık yatırımla film platosu kuracağız"

"Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Şehrin her köşesinde 955 kreş açacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacaklarını söyleyerek, "İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız" dedi.

Erdoğan, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacaklarını kaydetti.

Dövizde yaşanan hareketlilik

Erdoğan, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz." diyerek, "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz." şeklinde konuştu.

Bahçeli: İstanbul hassasiyet ve haysiyet merkezidir



İstanbul'un sıradan bir şehir olmadığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul, Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir." dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir.

Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir.

Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.

31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir.

İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur.

İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir.

Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."

Yıldırım: Finali Binali ile yapalım mı?

Mitingde ilk olarak ittifakın adayı Binali Yıldırım halka seslendi.

Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi.

"Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz." diyen Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın çöpten çukurdan çamurdan çıkararak ayağa kaldırdığı İstanbul... Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için Rabbime şükrediyorum. Bu beraberlik bizde olduğu müddetçe İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Etrafta terör var savaş var şiddet var kötülük var bölmek isteyenler var ama bir de Türkiye var bir Türkiye var bir İstanbul var. İşte burası Yenikapı Yenikapı ruhu var. Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür.Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Finali Binali ile yapalım mı?"

Erdoğan, alana helikopterle geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile helikopterle Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.

Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

12 dev ekran kuruldu

"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunuyor.

Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.

Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.

Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

7 bin 300 polis görev alıyor

Miting alanına ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, zaman zaman Cumhur İttifakı'na destek sloganları atıyor. Alanda vatandaşların mitingi daha rahat izleyebilmesi için yapılan çalışmalarda da sona gelindi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin vatandaşlarla olabildiğince yakın temas kurabilmesi için 16 metre yüksekliğinde ve 145 metre genişliğindeki sahnenin üstünde yaklaşık 170 metrekarelik LED ekran bulunuyor. Sahne malzemeleri 26 tır ile taşındı. 720 ton malzemenin kullanıldığı sahne, 26 kişilik ekip tarafından 3 forklift, 3 vinç ve 2 jeneratör kullanılarak 6 günde kuruldu.

Sahne üzerindeki görseller 18 kişilik ekip tarafından hazırlandı. Platformdaki giydirmeler için 7 bin 230 metre profil kullanıldı. Sahnede, 5 bin 434 metrekare görsel giydirme yapıldı. Ayrıca sahnenin rüzgardan etkilenme riskini azaltmak için 100 tonun üzerinde su tankları ve metal ağırlık yer aldı. Platformda her biri 1 ton taşıma kapasiteli 40 motor kullanıldı.

Konuşmacıların sesini kalabalığa sorunsuz duyurabilmek için alana vinçlerle 550 bin watt gücünde 18 ses kulesi asıldı. Görüntüler için de 12 dev ekran kuruldu. Alandaki 3 canlı yayın aracıyla miting, 18 kameralı reji tarafından HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Alanda enerji ihtiyacı 40 jeneratör ile karşılanıyor.

Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve yaşlılar, alandaki protokol ve basın mensupları için oluşturulan tribünün önünde misafir ediliyor. Basın podyumunda, televizyon kanalları için 30 ayrı kabin bulunuyor.

Etkinliği takip edecek davetliler, güvenlik kontrollerinin ardından akıllı kart geçiş sistemini kullanarak alana giriş yapıyorlar.

Alanda, 4 ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. Alan yaklaşık 18 bin metre bariyerle çevrildi. Bariyerler ve giriş kapıları 63 kişi tarafından 2 forklift, 4 tır ve 2 kamyon kullanılarak hazırlandı.

Alanda 340 teknik personelin yanı sıra temizlik ve lojistik gibi alanlarda 7 bin görevli çalışıyor.

Alanda, güvenlik önlemleri için 7 bin 300 polis görev alıyor. UMKE ve Acil Sağlık ekipleri dahil 800 sağlık personeli ile alanda, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, birer obez ambulansı, deniz ambulansı ve ambulans helikopter hazır bekletiliyor. Kimyasal ve biyolojik vakalar için de bir KBRN ambulansı ve ekibi de alanda görev alıyor. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için ambulans yolları oluşturuldu.

Öte yandan, alana tam donanımlı sahra hastanesi kuruldu. Ayrıca, 5 itfaiye de alanda görevlendirildi.

Kurulan 2 bin 840 metrekare çadır, kadın-erkek mescit, polis çadırları, sağlık çadırları, lojistik çadırları gibi çeşitli alanlar için değerlendiriliyor.

Bu arada, engelliler tuvaleti dahil alanda 200'ün üzerinde tuvalet, 4 abdesthane yer alıyor.