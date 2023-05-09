Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Kılıçdaroğlu nerede hangi okulda oy kullanacak?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.