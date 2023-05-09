Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Oğan nerede hangi okulda oy kullanacak?

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Oğan oyunu Ankara Çankaya'da kullanacak.