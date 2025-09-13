Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti, Hamdi Kılıç kimdir, Hamdi Kılıç öldü mü? Neden öldü?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesinin, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Acı haberi Cemil Ertem verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, acı haberi duyurdu.

Ertem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabırlar diliyorum."

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum. 🌙 — cemil ertem (@cemilertem) September 13, 2025

Hamdi Kılıç kimdir?

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Evli ve 3 çocuk babası Kılıç, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.