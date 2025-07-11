Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut'un cenazesi, yarın ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Sabah saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybeden Bulut için cenaze töreni yarın düzenlenecek. Namaz sonrası defin işlemleri gerçekleştirilecek.

Yakınları ve siyasi isimler taziye için hastaneye geldi

Bulut'un vefatının ardından yakınları ve bazı siyasi isimler taziye için hastaneye geldi. Ziyaretçiler arasında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de yer aldı.

Taziye ziyaretinde bulunanlar, Bulut'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulut'un Türkiye'ye hizmet etmiş bir değer olduğunu söyledi.