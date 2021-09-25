Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip bir iktidarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde konuştu.

Törende, bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sosyal yardım bütçesinin göreve geldiklerinde yıllık 2 milyar lira olduğunu, geçtiğimiz yıl bu rakamın 69 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da sürdürecektir." diyen Erdoğan, üniversitelilerin yurt sorunlarına da değindi.

"Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız ve bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak 'Türkiye'de şu anda yurt yokmuş' diye bu tür böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasite ile biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz." şeklinde konuştu.