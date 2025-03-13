Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor. Eğitimden insani yardıma başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı. Asırlar boyunca medreselerimiz, hanlarımız, çarşılarımız ve daha niceleri... Mürekkebi kurumayacak ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfı vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli rol üstleniyor. Türkiye'de ve 11 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vazifesini başarıyla sürdürüyor. Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini b millete ve bu ümmete göstermesin.

İyilik Haftası'nın ilk günü

Bugün ayı zamanda İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra her sene 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Kurumlarımızla pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyilik haftasının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

İyilik, insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmanın yegane anahtarıdır. İyiliği merhametle besleyip büyüten, muhabbetle perçinleyen bir ecdadın evladı ve torunlarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımıdır. İyilik, insanın emniyet kemeridir. Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda, iyilikte, güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum."

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