Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de miting düzenledi.

Kalabalık bir kitleye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar şimdi kaç olduklarını saymayı bıraktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar.

- 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.

- Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız.

- Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk. Havalimanından yollara köprülerden tünellere nice yatırımları ülkemize son 21 yılda beraberce kazandırdık.

- Bay bay Kemal sen ne yaptın? Senin referansın var mı?

- Yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.

- Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık yalana bulaşmadık, dürüst, samimi olduk. Bu ülke fırıldak tiplerden çok çekti.

- Son günlerde bu tiplerin tekrar arzıendam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar şimdi kaç olduklarını saymayı bıraktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar.

- Bu yıl yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.''