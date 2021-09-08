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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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