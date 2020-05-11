Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

11 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgında Batı ülkelerinde en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.

Sağlık hizmetlerinde yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetiyle ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz.

Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa destek grubuyla 5 milyon vatandaşımıza evine hizmet götürdük. Alışverişten maske dağıtımına kadar vefa sosyal destek grupları tarafından sağlandı.

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.

Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.

"300 yerleşim yerinde karantina sona erdi"

Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor.

Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

"Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz"

Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz.

Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor.

Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz

Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır.

Yeni normalleşme adımları

16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz.

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik.

Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.

Kaynak: AA