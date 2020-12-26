Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerine katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık.

- Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik.

- Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.

- Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.

- Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.

- Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz.

- En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

- Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler.

- Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.

- Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır.

- Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır.

- Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir.

- Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir.

- Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

- Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız.

- Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor.

- Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz.

- Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya anlaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız.

- İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.

- Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz.

- Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır.

- Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

- Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.

- İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.

- Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

- Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

- Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

- Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.

- Bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz.

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi.

- 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu.

- TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz.

- Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır.

- Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir.

- Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.

- Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.

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