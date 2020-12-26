Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerine katıldı. Erdoğan, "İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerine katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- (Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık.
- Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik.
- Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.
- Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.
- Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.
- Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz.
- En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.
- Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler.
- Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.
- Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır.
- Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır.
- Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir.
- Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir.
- Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.
- Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız.
- Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor.
- Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz.
- Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya anlaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız.
- İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.
- Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz.
- Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır.
- Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.
- Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.
- İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.
- Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.
- Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.
- Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.
- Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.
- Bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz.
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi.
- 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu.
- TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz.
- Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır.
- Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir.
- Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
- Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.
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