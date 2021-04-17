Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir." dedi.

Erdoğan, "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz." dedi.

Hasankeyf-2 Köprüsü hakkında Erdoğan, "Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık." dedi.

Erdoğan, "Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüz binlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesiyle ilgili Erdoğan, "Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık"

Erdoğan, "Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık." dedi.