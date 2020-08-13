Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek

13 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir.

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.

Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek. Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.

2002 Türkiye ekonomisi açısından dönüm noktası oldu. Yakaladığımız ivmeyle güçlü performans sergiledik.

IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz. Attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Bugün dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz. Muhalefet çiftçimiz battı diyor. Hiç merak etmeyin Türkiye tarımda patlama yapacak. Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız.

Sadece seçim başarısını hedefleyen bir parti olmadık. Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi ilke edindik. Asla kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı unutmayacağız.

Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır.

AK Parti kadınların en aktif olduğu hareketlerden biridir. 4 milyonu aşan kadın kolları üye sayısı vardır. Ünversitelerde kadın öğretim üyelerinin oranı yüzde 50'nin üzerinde.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir.

AK Partinin kadınları için AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum.

Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik saldırıya izin vermeyiz.