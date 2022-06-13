Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün ilk çeyreğinde doğalgazı sistemimize aktaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz.

Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz.

Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır."