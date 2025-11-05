Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 bütçesinin odağında mali disiplin ve dezenflasyon var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yükselen bütçe açığının yeniden kontrol altına alındığını belirterek, bütçenin 29 milyar lira faiz dışı fazla vermesinin hedeflendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yer altı ve yer üstü kaynağında asla gözümüz yok.. Mehmetçiğimiz uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her yerde huzurun ve istikrarın teminatı olmuştur.

* Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda dostlarına güven vermeyi sürdürecektir. Hal böyleyken CHP'nin tezkereye karşı olduğunu gördük. Ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak mümkün değil.

"Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız"

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının müdafaasıdır. Sayın Bahçeli'nin ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları ve devletimizin gayretleriyle Terörsüz Türkiye menziline yürüyoruz. Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük girişimlere prim vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.

* Terörsüz Türkiye'de yeni bir kavşağa ulaştık. Cumhur İttifakı üzerine düşeni yapıyor. Terörsüz Türkiye Komisyonu önemli boşluğu doldurdu. İlgili bütün taraflar dinlenmeli. Komisyonun yazacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum"

* Dün grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cüler olmak üzere tüm kirli yapıların oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin de dikkat çektiği üzere, Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran müreffeh bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye süreci, kardeşliğin nişanesidir. Terörsüz Türkiye mutlu Türkiye'dir.

"Bütçe açığını aşağı çektik"

* 2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz.

* Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. Son 23 yılda kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik. Bu sayede alt yapı projelerini hayata geçirdik.