Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı planlıyoruz

20 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecek

Rejim İdlib'deki saldırganlığını artırdı. Rejim bu şekilde devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.

(İdlib) Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir.

İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz.

"Aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık"

Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin, bundan bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz.

Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

239 yerleşim yeri karantina altında

Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Hiçbir konuda eksiğimiz ve riskimiz bulunmuyor

Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz.

Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı.

Hastane yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Yeşilköy ve Sancaktepe'deki her biri 1005'er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor.

Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik.

4 gün sokağa çıkma kısıtlaması

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz.

Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz.

269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.