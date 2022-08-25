Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 kilometrelik alan güvence altına alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadelede, sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum.

Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor, Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum.

Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman, diledikleri yere harekat düzenleyip bize 'Sakın ha!' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz.

Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz.

Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz"