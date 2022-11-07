Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmasının önemli satır başları şöyle;



"Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Polisimize iftira atanların yaptığı 5. kol faaliyetidir

Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpanışlarını ibretle takip ediyoruz.

Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize, iktidarımıza iftira atanların yaptığı 5. kol faaliyetidir. İftira atanlar sinsi niyetle hareket ediyor. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar.

Sosyal konut projesinde kuralar Mart ayında bitecek

Sosyal konutların kura çekimleri mart ayına kadar bitecek. Konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliğin bu çalışmalarla ortadan kalkacağına inanıyorum.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken 'Devlet-Millet' kucaklaşmasının odağına özgürlüğü yerleştirdik. Milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Özgürlüğün ve adaletin siyaseti olmaz.



Bunlar insanların temel haklarıdır. Adalet arayışımızdaki samimiyetin sorgulanmasına asla izin vermeyiz.

3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatacak

Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

Doğalgaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir.

Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk."