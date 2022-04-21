Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi yıl sonuna kadar neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının katıldığı iftar yemeğindeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz pandemi sürecinde önemli roller gerçekleştirdi.

Yine salgın döneminde aşıya ilk uşan ülkeler arasında olduk. Sadece aşı tedarik etmedik kendi aşımızı geliştirdik.

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda alınan kararları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin katalog suç kapsamına alınmasıyla ilgili düzenleme, inşallah genel kurula gelerek milletvekilerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

Mesleki sorumluluk kurulu ve sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerin neticesini en kısa sürede paylaşacağız."

Sağlıkta asli unsur sağlık personelidir.

Lisans mezusunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasını, sağlık çalışanları dışında önemli bir kesimi ilgilendiren bu ek gösterge konusunu yıl sonuna kadar neticelendirceğiz.

Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmak sorumluluğumuzdur."