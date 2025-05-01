Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin yeni büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de göreve yeni başlayan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul töreninde, büyükelçiler güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Kabul edilen büyükelçiler arasında Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha yer aldı.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim ettikten sonra, beraberlerinde getirdikleri büyükelçilik mensupları ve aile bireylerini takdim etti. Kabul töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen hatıra fotoğraflarıyla devam etti.

Erdoğan, törenden sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, ülkeler arası diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve karşılıklı iş birliği konuları ele alındı.

Yeni görevlerine resmen başlayan büyükelçilerin kabulü, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayan geleneksel bir prosedür kapsamında gerçekleşti.