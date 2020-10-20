Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 ve 9. sınıflara yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlıyor

20 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fatih Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak"

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor.

Türkiye büyüdükçe ilgi alanları genişlemektedir. Her coğrafyada kalbini bize yönelten her kardeşimizin yanında olacağız. Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız.

"Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceğiz"

Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm imkanlarımızla destek vereceğiz. Destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Milletin iradesinin üstünde bir irade, gücün üstünde bir güç tanımadım, bilmedim.

"30 yılın yol haritası elimizde olacak"

Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir.

Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak.

5 ve 9. sınıflara yüz yüze eğitim başlıyor

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insan bulunduğu yerlerde denetimler sıklaştırılacak.

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.

Yerli aşı açıklaması

Yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.

Yapısal reformlar daha büyük hamlelerin temeliydi. 2053 vizyonunun esasını oluşturacak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz.

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek.