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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah COVID-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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