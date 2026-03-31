Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 5G’de yeni döneme resmen adım attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"nde yaptığı konuşmada, aktivasyonunu yapacakları yeni nesil mobil iletişim altyapısı 5G'nin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, haberleşme, teknoloji, enerji ve üretim verimliliğini yükseltecek, dijital bağımsızlığını daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin hazırlık çalışmalarından test ve kurulum süreçlerine emeği geçen tüm kurumları, şirketleri, mühendis ve sektör çalışanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Enerji ve üretim verimliliğimizi yükseltecek, dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek 5G’nin test ve kurulum sürecinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

"Altyapımızı güçlü bir şekilde hazırladık"

* Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber güvenliğinizi kontrol edemiyorsanız egemenliğinizde çok ciddi sorunlar var demektir. Sadece toprağı kontrol eden değil, veriyi kontrol edenler de olacaktır. Yapay zeka ve siber güvenlik birlikte düşünüldüğünde bir milli güvenlik meselesi olduğu aşikardır. Son 23 yılda bunun altyapısını güçlü bir şekilde hazırladık.

* Attığımız adımlarla ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardık. Bir yerden hız kapasitemizi artırırken, güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık.

"Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmayı başardık"

* Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem yeniliklere öncülük ediyor hem de sahip olduğumuz teknolojiyi ihraç ediyoruz. Türksat 6A'yı 2024'te uzaya fırlattık, 2025'te hizmete aldık. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmayı başardık.

* Teknofest rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.

* 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. 2019'dan sonra da pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar 5G altyapısıyla donattık. Hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek sistemler oluşturduk.

"İletişim hızımız tam 10 kat artacak"

* 5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacağız. İletişim hızımız tam 10 kat artacak. 5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir. Şebekeyi daha esnek ve daha akıllı bir yapıya dönüştürüyor. Fiber hızına yakın bir deneyim sunulacak. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylelikle, sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda ihtiyaca yönelik hizmet verilecek.

"Üretkenlik zirveye ulaşacak"

* Asıl önemli değişim üretim tarafında. Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği arızaların tespit edilip üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni döneme giriyoruz. Hizmet kalitesi artacak, kaynak kullanımında önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek. Üretkenlik zirveye ulaşacak.

"Yollar daha güvenli olacak"

* Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek. Hedefimiz en yüksek seviyede yerli kullanım. Ulaşımda trafik sistemleri anlık veri paylaşacak. Yollar daha güvenli olacak. Eğitimde artırılmış gerçeklik, simülasyon ve gerçek zamanlı etkileşim daha fazla kullanılacak.