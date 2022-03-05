Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Michel: İnsani durumun iyileştirilmesine odaklanmak kaçınılmaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'daki kritik güvenlik durumunu görüştüğünü aktaran Michel, şöyle devam etti:

"İttifak, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı karşısında birlik içinde ve güçlüdür. Trajik sahneler ortaya çıkarken çatışmanın durdurulmasına ve insani durumun iyileştirilmesine odaklanmak kaçınılmazdır."