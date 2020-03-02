Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sorumluluklarını yerine getirmemiştir

02 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur." dedi.

Erdoğan ayrıca, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyaretine ilişkin de "Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.