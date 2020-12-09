Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin alacağı yaptırım kararı Türkiye'yi ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade Erdoğan, şanlı Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat yaptığını anımsattı.

Erdoğan, Azerbaycan'ın kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı işgalden "azad" eylediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlığın bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etken olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen, Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor."

Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden itibaren Azerbaycan'ın haklı mücadelesine ellerindeki tüm imkanlarla destek verdiklerini dile getirdi.

"Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız"

Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğinin gereği neyse onu yaparak, Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece milletimizi tek Parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek, Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan'ı son olarak 25 Şubat 2020'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğini anımsattı. Aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerde kaydedilen aşamaları, mevcut durumu Aliyev ile ele alacaklarını anlatan Erdoğan, bu süre içinde Aliyev ile sık sık telefon diplomasisi ile bir arada olduklarını aktardı.

"Salgınla ortak mücadele çalışmalarını gözden geçireceğiz"

Azerbaycan ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinden güvenliğe, terörle mücadeleye, enerjiden, ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üst yapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele konusundaki çalışmaları da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Ziyaretin, tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasıyla ilgili soruya ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

AB Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10-11 Aralık'ta ya Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir yaptırım çıkarsa tavrınız ne olur. Zirve öncesi liderlere bir çağrınız olur mu?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar."

Türkiye-ABD ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili, "Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.

Erdoğan, "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

"Demirtaş gibi teröristin varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz"

Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz." şeklinde konuştu.

Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası ile ilgili Erdoğan, "İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur." dedi.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ ile mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.

Başakşehir-PSG maçı

Başakşehir-PSG maçında yaşanan olaylarla ilgili de Erdoğan, "Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter." ifadesini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, açıklamalarının ardından özel uçak "TRK" ile saat 13.50'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bakü'ye gitti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatın başarıyla tamamlanması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta yapılacak Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.