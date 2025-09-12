Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP’li Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında yaptığı konuşmada CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı. Erdoğan, toplantıda ayrıca Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozeti taktı. Gürzel’in rozetinin ise cumartesi günü düzenlenecek Teşkilat Akademisi programında takılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. İç ve dış siyasetteki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, AK Parti’ye yeni katılımlar da gündeme geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozetlerinin cumartesi günü Teşkilat Akademisi kapanış programında takılması bekleniyor.