Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP’li Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. İç ve dış siyasetteki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, AK Parti’ye yeni katılımlar da gündeme geldi.

Gürzel AK Parti’ye geçiyor

Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozetlerinin cumartesi günü Teşkilat Akademisi kapanış programında takılması bekleniyor.